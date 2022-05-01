Оккупанты крадут и разбирают на запчасти автомобили в Украине

РоSSийские солдаты ведут себя на оккупированных территориях Украины подобно саранче. Они воруют все, что попадается под руку, а то, что не могут унесли или увезти, – уничтожают.

Именно так и произошло с новым пожарным автомобилем МАЗ, информирует «Автоцентр» . Орки завладели машиной во время оккупации Чернобыля. По неизвестным причинам они не смогли его переправить через границу в Беларусь , поэтому просто разобрали на части.

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, с автомобиля сняли руль, приборы, пожарное оборудование, фары, сиденья и все колеса. Также лишился фар и ВАЗ 21011, который стоял в качестве экспоната на реконструкции поста ГАИ в чернобыльской зоне.