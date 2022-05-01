Оккупанты крадут и разбирают на запчасти автомобили в Украине

РоSSийские солдаты ведут себя на оккупированных территориях Украины подобно саранче. Они воруют все, что попадается под руку, а то, что не могут унесли или увезти, – уничтожают.

Именно так и произошло с новым пожарным автомобилем МАЗ, информирует «Автоцентр». Орки завладели машиной во время оккупации Чернобыля. По неизвестным причинам они не смогли его переправить через границу в Беларусь, поэтому просто разобрали на части.

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, с автомобиля сняли руль, приборы, пожарное оборудование, фары, сиденья и все колеса. Также лишился фар и ВАЗ 21011, который стоял в качестве экспоната на реконструкции поста ГАИ в чернобыльской зоне.

«Видел разное, но здесь оккупанты атаковали мою логику… Во время оккупации Чернобыля россиянам удалось завладеть новым пожарным автомобилем. Орки смогли завести авто и вывезти в лес поближе к границе с Беларусью, а дальше случилось непредсказуемое. Вместо того чтобы украсть автомобиль, россияне разобрали его на детали. Не удивлюсь, если из-за международных санкций и прекращения работы мировых автопроизводителей, РФ готовит новый концепт-кар, гибрид милицейского Жигуля и пожарного МАЗа. Ждем презентации!»?, – написал Небытов.

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