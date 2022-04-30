20 временных переправ откроют в Киевской области до конца апреля, – Кубраков

Одна из уже открытых переправ – это мост через реку Ирпень.

До конца текущего месяца на ключевых инфраструктурных объектах Киевской области завершатся основные восстановительные работы и будут открыты 20 временных переправ. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Одна из открытых переправ – это мост через реку Ирпень на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин. "Эта переправа восстанавливает сообщение Гостомеля, Бучи и Бородянки со столицей", - напоминает Кубраков.

Министр добавляет, что все работы по ее строительству заняли две недели. Подъездные пути к переправе составляют 150 и 125 метров, ширина проезжей части и моста – 8 метров.

Между тем, в Укравтодоре отмечают, что ведомство активно работает над приведением в порядок поврежденной инфраструктуры.

«Шаг за шагом восстанавливаем транспортное сообщение на освобожденных от россиян территориях Киевской области. Доехать в Киев из Гостомеля, Бучи и Бородянки с сегодняшнего дня станет проще», – отмечают там.

Напомним также, что ранее министр инфраструктуры посетил Харьковскую область и анонсировал проведение аварийных ремонтных работ основных дорог в направлении, которое не успели отремонтировать в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство» в предыдущие годы.