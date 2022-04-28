В Украину ввезли без растаможки более 19 тыс. авто. Это мешает поставкам оружия и гуманитарки

В льготном режиме, который отменяет уплату таможенных пошлин на ввоз ряда товаров, уже ввезено более 19 тыс. авто — это влечет за собой проблемы для ввоза гуманитарной помощи. Об этом говорится в справке Государственной таможенной службы, сообщила ЭП.

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Что везут в Украину

В таможне обратили внимание, что ввезенные в период действия льготы (8 апреля) товары не были предметами первой необходимости, которые обеспечивают бесперебойную работу экономики. При этом пошлины на их ввоз формируют существенную долю доходов бюджета — в частности, транспортные средства, телефоны и т. д.

Например, телефонии было ввезено 32,5 т, кожаной обуви — 283 т, сыров — еще 411 т. Только из этих товаров должно было быть уплачено 1,3 млрд грн платежей.

Автомобилей таким образом было ввезено более 19 тыс., от чего бюджет недополучил еще более 2 млрд грн. В то же время таможенными льготами воспользовались украинцы, покупавшие автомобили премиум-класса стоимостью более 1 млн грн. К примеру, Mercedes-Benz S560 стоимостью 3,7 млн грн, Mercedes-Benz S400 за 3,3 млн грн, Audi Q7 за 2,4 млн грн.

Оформление новых транспортных средств занимает много времени, поэтому в очередях простаивают волонтеры с гуманитарными грузами и военной помощью.

«Страшнее всего, что это уже создает проблемы с доставкой в Украину военной помощи, а если поляки усилят правила, то будет еще хуже — и для гуманитарных грузов, и для поставки техники», — рассказал ЭП собеседник в экономическом блоке правительства.

Как это создает проблемы с гуманитарной и военной помощью

Ранее правительство ограничило пункты пропуска, где можно беспошлинно ввезти авто в Украину, но многие водители нарушают новые правила. Что, наконец, не решает проблему очередей и задержки критически необходимых грузов, а польская сторона может усилить ограничения в ответ.

В таможне подчеркивают, что отмененные пошлины не только наносят потери бюджета с товаров, не являющихся первой необходимостью, но и вредят связям с дружественными государствами.

С Польшей удалось с первых дней войны договориться о максимальном ускорении и упрощении выпуска грузов гуманитарной помощи, упрощении при перемещении коммерческих грузов и создании отдельных полос движения для гуманитарных грузов.

В то же время, подчеркивают в таможне, «учитывая такое почти рекордное количество перемещений, учитывая, что соответствующие товары направляются в Украину без уплаты налогов, польская сторона отказалась от предварительно достигнутых договоренностей».

Теперь гуманитарные грузы перемещаются в общей очереди, требуется больше времени на прохождение пунктов пропуска, а от коммерческих грузов требуют полный пакет документов для таможенного оформления.