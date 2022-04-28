В Украине хотят вернуть налоги на бензин и дизельное топливо

В Украине, которая больше двух месяцев сражается с роSSийскими оккупантами, могут опять ввести акциз и ПДВ в размере 20% на бензин, дизельное топливо. Соответствующий законопроект №7311 уже зарегистрировали в Верховной Раде.

В Украине хотят вернуть налоги на бензин и дизельное топливо

Авторы законопроекта говорят, что отмена акциза и снижение ПДВ до 7% привели к существенному снижению денежных поступлений в государственный бюджет, что недопустимо во время войны с роSSийскими оккупантами. Если вновь ввести ранее отмененные налоги и сборы, то это наполнит госбюджет и обеспечит нормальную работу украинской экономики.

Если законопроект №7311 утвердят, то, это приведет к росту цен на топливо. На сколько конкретно – пока прогнозировать сложно.

В Украине хотят вернуть налоги на бензин и дизельное топливо

Между тем, Украина уже столкнулась с нехваткой топлива. РоSSийские оккупанты продолжают обстреливать нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы и железнодорожную инфраструктуру. К проблемам с логистикой нужно прибавить и проблемы с поиском поставщиков топлива на Западе.

Украинские предприятия договариваются с европейскими компаниями о поставках топлива. В СМИ была информация, что в нашу страну привезли первую партию бензина из Германии.

Ранее стало известно, что в Украине во время войны стало больше низкокачественного бензина.


Максимов Віталій, Тудей

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