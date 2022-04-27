В Украину без пошлины ввезли более 19 тыс. автомобилей, в том числе элитных. Это мешает поставкам военной помощи, – ЭП

Пока украинцы ввозят "майбахи" без налогообложения, волонтеры с гуманитаркой стоят в очередях.

Более 19 тысяч автомобилей ввезли в Украину с территории Евросоюза без пошлин. Это влечет за собой проблемы для поставки гуманитарной помощи и оружия, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на справку Государственной таможенной службы.

За период действия льгот, с 8 по 21 апреля, некоторые ввозимые товары не были первой необходимости и не предназначались для обеспечения бесперебойной работы экономики. При этом пошлины на некоторые ввозимые товары, в частности транспортные средства и смартфоны, формируют существенную долю бюджетных доходов.

"Например, телефонии было ввезено 32,5 т, кожаной обуви – 283 т, сыров – еще 411 т. Только из этих товаров должно было быть уплачено 1,3 млрд грн платежей. Автомобилей таким образом было ввезено более 19 тысяч, от чего бюджет недополучил еще более 2 млрд. грн.. В то же время таможенными льготами воспользовались украинцы, покупавшие автомобили премиум-класса стоимостью более миллиона гривен, например, MERCEDES-BENZ S560 стоимостью 3,7 млн. грн., MERCEDES-BENZ S400 за 3,3 млн. грн., AUDI Q7 за 2,4 млн грн", – отметили журналисты.

Оформление новых машин занимает много времени и волонтеры с гуманитарными грузами и военной помощью вынуждены стоять в очередях.

"Страшнее всего, что это уже создает проблемы с доставкой в Украину военной помощи, а если поляки усилят правила, то будет еще хуже – и для гуманитарных грузов, и для поставки техники", – рассказал ЭП собеседник в экономическом блоке правительства.

Правительство применило ограничения по количеству пунктов пропуска, где можно без пошлин ввезти авто в Украину – их всего шесть – но некоторые водители нарушают правила.

В таможне подчеркивают, что отмененные пошлины не только наносят потери бюджета с товаров, не являющихся первой необходимостью, но и вредят связям с дружественными государствами. Польша с первых дней полномасштабного вторжения РоSSии позволила максимально упростить и ускорить выпуск коммерческих грузов и гуманитарки.

Однако в таможне отметили, что, "учитывая такое почти рекордное количество перемещений, учитывая, что соответствующие товары направляются в Украину без уплаты налогов, польская сторона отказалась от предварительно достигнутых договоренностей".

Теперь гуманитарные грузы перемещаются в общей очереди, требуется больше времени на прохождение пунктов пропуска, а от коммерческих грузов требуется полный пакет документов для таможенного оформления.

В марте парламент упростил бюрократические процедуры на период военного положения, в частности, освободил от уплаты налогов при ввозе транспортных средств в Украину. Изменения вступили в силу с 1 апреля.