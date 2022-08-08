Митниця розповіла, скільки в липні в Україну ввезли б/в автомобілів

У липні 2022 року в Україну ввезли 9 249 б/в автомобілів. Про це повідомила прес-служба Державної митної служби України.

Митниця розповіла, скільки в липні в Україну ввезли б/в автомобілів

Усього ж минулого місяця в нашу країну ввезли 9 272 легкові автомобіля. За їх розмитнення у держбюджет загалом заплатили 770 млн гривень.

Нагадаємо, в Україні з квітня до 30 червня 2022 року можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземних номерах. За три місяці безкоштовно оформили майже 237 тисяч євроблях. У червні уряд несподівано вирішив скасувати цю пільгу.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, безкоштовного розмитнення автомобілів більше не буде. Він вважає, що пільгами користуються перекупниками, хоча очікувалося, що прості українці зможуть купити собі автомобілі замість знищених під час війни.

Митниця розповіла, скільки в липні в Україну ввезли б/в автомобілів

У парламенті вже зареєстровано кілька законопроектів, які пропонують для деяких категорій громадян продовжити безкоштовне розмитнення автомобілів. Наприклад, пропонується зробити безкоштовне розмитнення автомобілів для учасників бойових дій.

Нагадаємо, раніше українців попередили, що на АЗС буде більше низькоякісного палива. Про це розповіли експерти паливного ринку.


Максимов Віталій, Тудей





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