Стало відомо, скільки автомобілів ввезли до України у липні

У липні 2022 року в Україну ввезли та розмитнили 13 584 автомобілів на іноземних номерах. Про це розповів народний депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

За його словами, до державного бюджету України від оформлення цих автомобілів на іноземних номерах у червні надійшло 1,72 млрд гривень. З них ввізне мито становило 384 млн гривень, акцизний податок – 263 млн гривень, а ПДВ – 1079 млн гривень. Тільки скільки з них нових автомобілів, а скільки б/в - не повідомляється.

Слід зазначити, що розмитнення автомобілів становило 7,3% від усіх митних платежів у липні 2022 року. Це друге місце за надходженнями. На першому місці за надходженнями до держбюджету від розмитнення – нафтопродукти (10,8%).

Нагадаємо, в Україні три місяці (з квітня до 30 червня 2022 року) діяло безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах. За цей час встигли оформити майже 270 тисяч євроблях.

Тим часом, фахівці Інституту досліджень авторинку вважають, що після повернення системи нарахування митних платежів 2018 року (акциз залежить від віку автомобіля та його технічних характеристик) імпорт більшої частини б/в автомобілів в Україну став економічно невигідним. Це може призвести до дефіциту вживаних автомобілів сегменту 2000-8000 доларів.

Раніше стало відомо, що буде із цінами на українському автомобільному ринку.