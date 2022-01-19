Павелко раскритиковал руководство "Дженоа" за увольнение Шевченко. Футбол

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал решение руководства генуэзского "Дженоа" уволить Андрея Шевченко с должности главного тренера команды.

"Не совсем правильное решение руководства клуба. Как мы все помним, чтобы выстроить систему в команде, нужно время и терпение.

С 2016 по 2018 год было много критики в адрес Шевченко, когда он не добился результата со сборной, но шаг за шагом начали появляться проблески хорошей игры, которую Украина показывала с 2019 по 2021 год", — заявил Павелко в интервью ТК "Футбол 1/2/3".

Напомним, Шевченко возглавлял "Дженоа" неполных три месяца. Под его руководством "грифоны" одержали одну победу в 11 матчах, спрыгнув на предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.

До "Дженоа" Шевченко пять лет работал со сборной Украины. Он впервые в истории Украины вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В августе тренер и УАФ не договорились о продлении контракта.