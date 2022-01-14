Испанская Ла Лига обозначила Украину без Крыма: посольство страны добилось изменения. Футбол

Ла Лига удовлетворила обращение посла Украины.

Испанская Ла Лига обозначила Украину без Крыма: посольство страны добилось изменения
Фото: laliga.com

На сайте испанской Ла Лиги Крым теперь показано на карте как часть Украины. Ранее он был изображен в составе РоSSии.

По этому поводу к президенту организации Хавьеру Тебасу обратился посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

"В связи со ставшей известной Посольству Украины в Испании информацией Посол Сергей Погорельцев немедленно обратился к Президенту Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьеру Тебасу по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте Ла-Лиги в разделе официальных трансляторов чемпионата, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины.

Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также санкционных ограничений в отношении РФ.

Посольство держит указанный вопрос на контроле", - говорится в заявлении пресс-службы посольства на своей странице в Facebook.

После этого в карту была внесена поправка, и Крым уже отображается как часть Украины.

Сообщается, что это была ошибка редакторов ресурса.

Как было
Фото: Laliga.com
Как было
Как стало
Фото: Laliga.com
Как стало

Ранее на сайте испанской Примеры появилась страница со списком официальных трансляторов турнира в каждой из стран. Он реализован в формате карты.

Если навести курсором мыши на территорию РоSSии, то вместе с ней подсвечивался полуостров Крым. Аналогичного не происходило, если то же действие нужно было повторить с Украиной.

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