Четыре украинских теннисистки узнали соперниц в первом раунде Australian Open

Турнир начнется 17 января.

Четыре украинских теннисистки узнали соперниц в первом раунде Australian Open

Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская узнали соперниц в первом круге одиночного женского разряда Открытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка Украины Свитолина (№16 WTA) в стартовом матче сыграет против Фионы Ферро (№104 WTA) из Франции.

Первой соперницей Костюк (№50 WTA) будет соотечественница Ферро Диан Парри (№117 WTA).

Калинина (№51 WTA) проведет свой стартовый матч на кортах спорткомплекса "Мельбурн-парк" против американки Джессики Пегулы (№22 WTA).

Нас ждет еще одна украинско-американская дуэль: Ястремская (№102 WTA) в первом раунде встретится с Мэдисон Брэнгл (№59 WTA).

Добавим, что в основную сетку Australian Open может выйти Леся Цуренко (№120 WTA), успешно проведшая уже два квалификационных поединка. Завтра в финале она сыграет против россиянки Элины Аванесян (№214 WTA).

Напомним, основной раунд турнира стартует в следующий понедельник, 17 января.

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