"Ливерпуль" закрыл тренировочный центр из-за ситуации с коронавирусом в команде

У "красных" на завтра назначен полуфинальный матч Кубка Лиги.

"Ливерпуль" временно закрыл тренировочную базу АХА-центр из-за новых случаев коронавируса в команде, сообщает пресс-служба "красных".

Последние тесты на коронавирус среди игроков и персонала дали несколько "вероятно положительных" результатов. Клуб решил принять меры, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ранее "Ливерпуль" объявил, что вслед за главным тренером Юргеном Клоппом ковидом заболел его помощник Пеп Линдерс, руководивший мерсисайдцами в последнем матче против "Челси" (2:2).

Завтра у "Ливерпуля" первый полуфинальный матч Кубка лиги с "Арсеналом". Клуб уже попросил перенести эту игру.