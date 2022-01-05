"Ливерпуль" закрыл тренировочный центр из-за ситуации с коронавирусом в команде

У "красных" на завтра назначен полуфинальный матч Кубка Лиги.

"Ливерпуль" закрыл тренировочный центр из-за ситуации с коронавирусом в команде
Фото: Twitter

"Ливерпуль" временно закрыл тренировочную базу АХА-центр из-за новых случаев коронавируса в команде, сообщает пресс-служба "красных".

Последние тесты на коронавирус среди игроков и персонала дали несколько "вероятно положительных" результатов. Клуб решил принять меры, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ранее "Ливерпуль" объявил, что вслед за главным тренером Юргеном Клоппом ковидом заболел его помощник Пеп Линдерс, руководивший мерсисайдцами в последнем матче против "Челси" (2:2).

Завтра у "Ливерпуля" первый полуфинальный матч Кубка лиги с "Арсеналом". Клуб уже попросил перенести эту игру.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Миколенко простился с "Динамо": украинец переехал в Ливерпуль. ФутболМиколенко простился с "Динамо": украинец переехал в Ливерпуль. Футбол
Родной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штабРодной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штаб
"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити". Футбол"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити". Футбол
Бой Усик - Джошуа признан событием годаБой Усик - Джошуа признан событием года
"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В Английской премьер-лиге установлен рекорд заражений коронавирусом с начала пандемииВ Английской премьер-лиге установлен рекорд заражений коронавирусом с начала пандемии
В АПЛ зарождается лавина отмененных матчей из-за коронавирусаВ АПЛ зарождается лавина отмененных матчей из-за коронавируса
УЕФА планирует выделить клубам до €7 млрд из-за коронавируса, - СМИ. ФутболУЕФА планирует выделить клубам до €7 млрд из-за коронавируса, - СМИ. Футбол
Промоутер Усика высказался о ситуации с отсутствием украинского флага в ринге после победы Ломаченко над КоммиПромоутер Усика высказался о ситуации с отсутствием украинского флага в ринге после победы Ломаченко над Комми
Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. ФутболАгуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Футбол
В АПЛ за неделю было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом. ФутболВ АПЛ за неделю было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом. Футбол
АПЛ перенесла сегодняшний матч с участием "Манчестера Юнайтед" из-за вспышки COVID-19АПЛ перенесла сегодняшний матч с участием "Манчестера Юнайтед" из-за вспышки COVID-19
Жеребьевка Лиги чемпионов будет проведена повторно из-за допущенных ошибокЖеребьевка Лиги чемпионов будет проведена повторно из-за допущенных ошибок
World Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона РоSSии из-за допингаWorld Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона РоSSии из-за допинга
"Эпицентр-Подоляны" вышел в 1/8 европейского Кубка Вызова"Эпицентр-Подоляны" вышел в 1/8 европейского Кубка Вызова
Последние новости
Подгружаем последние новости