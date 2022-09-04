"Манчестер Юнайтед" обіграв "Арсенал" у центральному матчі АПЛ

"Манкуніанці" тріумфували вдома.

МЮ обіграв нову команду українця Зінченка
© Андрій Товстbженко, ZN.UA

У неділю, 4 квітня, на "Олд Траффорд" у рамках 6-го туру англійської Прем'єр-ліги зустрічалися "Манчестер Юнайтед" та лондонський "Арсенал".

Перемогу здобула команда Тен Хага. Першим голом у своєму дебютному поєдинку за МЮ відзначився новачок Антоні, "Арсенал" у другому таймі зрівняв результат зусиллями Сака, а згодом перемогу господарям приніс Решфорд, який оформив дубль.

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі своєї команди та був замінений у другому таймі.

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 3:1

Голи: Антоні, 35, Рашфорд, 66, 75 - Сака, 60.

Ман Юнайтед: де Хеа, Маласіа, Мартінес (Магуайр, 80), Варан, Далот, Еріксен, Мактоміней, Санчо (Фред, 67), Бруну Фернандеш, Антоні (Кріштіану Роналду, 58), Решфорд (Каземіру, 80)

Арсенал: Рамсдейл, Зінченко (Нкетіа, 74), Габріел Магальяйнс, Саліба, Уайт (Томіясу, 80), Джака, Локонга (Вієра, 74), Мартінеллі, Едегор (Сміт-Роу, 73), Сака, Габріел Жезус

Незважаючи на першу поразку в сезоні, "Арсенал залишається лідером турнірної таблиці з 15 очками, випереджаючи "Манчестер Сіті" і "Тоттенхем", що йдуть на другому і третьому рядку на один бал. "Манчестер Юнайтед" набрав 12 очок і піднявся на п'яту сходинку.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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