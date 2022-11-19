"Дніпро-1" обіграв "Шахтар" у центральному матчі УПЛ

У суботу, 19 листопада, в Ужгороді на стадіоні "Авангард" у центральному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги зіграли лідери першості - "Дніпро-1" та " Шахтар".

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь дніпрян. Рахунок у поєдинку своїм фірмовим проходом відкрив Мудрик, однак майже одразу Піхальонок зрівняв рахунок, а на початку другого тайму Довбик приніс перемогу своїй команді.

Зазначимо, що за грою та моментами "Дніпро-1" здобув заслужену перемогу, маючи більше небезпечних моментів та володіючи територіальною ініціативою.

Навіть наприкінці зустрічі "гірники" пішли великими силами вперед, проте "Дніпро-1" впевнено оборонявся і не дав донеччанам створити жодного гольового моменту.

"Дніпро-1" – "Шахтар" - 2:1

Голи: Піхальонок, 21, Довбик, 53 – Мудрик, 17

"Дніпро-1": Макс Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Рубчинський (Когут, 85), Бабенко, Гуцуляк (Назаренко, 72), Піхальонок, Танчик, Довбик.

"Шахтар": Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов (Тейлор, 35), Бондар, Назаріна (Криськів, 62), Степаненко (Петряк, 79), Мудрик, Судаков, Бондаренко, Сікан (Траоре, 63).

Попередження: Сарапій, Довбик – Бондар, Мудрик.

Таким чином, "Дніпро-1" відірвався від "Шахтаря" на вісім очок у турнірній таблиці УПЛ, а також здобув першу в історії перемогу над "Шахтарем".