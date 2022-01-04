Бойкотирующих стало больше: исламское духовенство запретило мусульманам посещать Олимпиаду-2022 в Пекине

Вслед за некоторыми западными странами, объявившими политический бойкот зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине, свое слово сказало исламское духовенство, которое также призвало мусульман отказаться от посещения мирового спортивного форума.

Причиной такого решения стало преследование уйгуров в Китае.

"Мы поддерживаем угнетенных уйгурских мусульман и единственные с ними. Правительство Китая продолжает нарушать права китайских мусульман и права человека посредством угнетения, пыток и диктатуры", - говорится в заявлении Глобального совета имамов.

"Властью совета Священной исламской семинарии Наджифа и выдающихся муфтиев исламского мира Глобальный совет имамов принял запрет на участие в Олимпиаде-2022. Это соревнование обслуживает интересы тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров.

Мы аплодируем все большему количеству организаций, бойкотирующих Игры в Пекине, а также выражаем свою солидарность со Всемирным уйгурским конгрессом. Кроме того, мы выражаем благодарность многим религиозным лидерам и религиозным организациям, выразившим поддержку мусульманам во время их бедствия", - говорится в заявлении.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.