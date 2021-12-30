Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира-2022

Международная федерация хоккея (IIHF) приостановила проведение молодежного чемпионата-2022 в Канаде, сообщает официальный сайт IIHF.

Причина отмены – заболевание коронавирусом среди команд-участниц турнира.

"Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинскому комитету IIHF, совет IIHF решил, что из-за распространения COVID-19 и штамма омикрон молодежный чемпионат мира-2022 будет отменен для обеспечения здоровья и безопасности всех участников", - пояснила IIHF.

"Решение было принято после положительного теста игрока сборной РоSSии, что требовало отмены матча РоSSия - Словакия 29 декабря. Эта игра стала третьей отмененной из-за положительного теста после матчей Швейцария - США и Финляндия - Чехия, - уточнила IIHF. - Помимо обеспечения здоровья и безопасности участников, совет принял, что с еще одной отменой — третьей игры за два дня — нарушена спортивная целостность турнира, а потому его следует отменить".

МЧМ-2022 оказался отменен по самому жесткому сценарию — прямо во время турнира с максимально возможным ущербом для организаторов, их партнеров и для самих команд. Однако подобный сценарий первоначально был заложен в антиковидном протоколе соревнований.

Турнир должен был состояться с 26 декабря по 5 января.

Президент IIHF Люк Тардиф отметил, что организация надеется в течение следующего месяца разработать вариант проведения МЧМ-2022 позже.