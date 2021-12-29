Малиновский попал в символическую сборную Серии А 2021 года

Фото: скриншот Руслан Малиновский

Украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную чемпионата Италии по итогам 2021 года согласно версии SofaScore.

Средняя оценка Руслана составила 7,44 балла, она вторая лучшая после капитана "Наполи" Лоренцо Инсинье, у которого 7,51 балла.

Символическая сборная Серии А по версии SofaScore:

Отметим, что от команды из родины Труффальдино Малиновский стал единственным представителем символической сборной.

В этом году 28-летний украинец отыграл 42 матча за Regina delle provinciali, в которых забил 11 голов и отдал столько же ассистов.