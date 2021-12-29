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2021-12-29
Малиновский попал в символическую сборную Серии А 2021 года
Журналисты SofaScore высоко оценили мастерство украинца.
Фото: скриншот
Украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную чемпионата Италии по итогам 2021 года согласно версии SofaScore.
Средняя оценка Руслана составила 7,44 балла, она вторая лучшая после капитана "Наполи" Лоренцо Инсинье, у которого 7,51 балла.
Символическая сборная Серии А по версии SofaScore:
Отметим, что от команды из родины Труффальдино Малиновский стал единственным представителем символической сборной.
В этом году 28-летний украинец отыграл 42 матча за Regina delle provinciali, в которых забил 11 голов и отдал столько же ассистов.