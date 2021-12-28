Луческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". Футбол

Румынский клуб рассматривает предложенный вариант.

Луческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо"
Флавиус Стойкан
Фото: sport.ro

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу инициировал помощь своему родному клубу "Динамо" Бухарест, который испытывает финансовые и, как следствие, кадровые и спортивные трудности.

Наставник румынского коллектива Флавиус Стойкан сообщил, что готов воспользоваться предложением "Динамо" об аренде игроков.

"Луческу – это человек, который действительно хочет помочь. Мирча был здесь и может реально оценивать ситуацию.

Он дал мне список из 12 футболистов "Динамо", которых мы можем арендовать. Теперь выбор за мной, нужно изучить, кто может помочь нашей команде" , – приводит слова специалиста sport.ro.

Стойкан с 2003 по 2007 год защищал цвета донецкого "Шахтера", когда его тренировал Луческу.

"Динамо" Бухарест расположился на предпоследнем месте в чемпионате Румынии с 12 очками в активе после 21 тура.

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