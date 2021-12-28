Луческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". Футбол
Румынский клуб рассматривает предложенный вариант.
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу инициировал помощь своему родному клубу "Динамо" Бухарест, который испытывает финансовые и, как следствие, кадровые и спортивные трудности.
Наставник румынского коллектива Флавиус Стойкан сообщил, что готов воспользоваться предложением "Динамо" об аренде игроков.
"Луческу – это человек, который действительно хочет помочь. Мирча был здесь и может реально оценивать ситуацию.
Он дал мне список из 12 футболистов "Динамо", которых мы можем арендовать. Теперь выбор за мной, нужно изучить, кто может помочь нашей команде" , – приводит слова специалиста sport.ro.
Стойкан с 2003 по 2007 год защищал цвета донецкого "Шахтера", когда его тренировал Луческу.
"Динамо" Бухарест расположился на предпоследнем месте в чемпионате Румынии с 12 очками в активе после 21 тура.