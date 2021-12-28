КДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. Футбол

Клуб готов организовать курсы по изучению украинского для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне.

КДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке
Фото: ФК "Верес"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ровенский "Верес" за нарушение регламента соревнований по флеш-интервью на государственном языке, говорится на официальном сайте клуба.

Нарушения зафиксировали после матча 17-го тура УПЛ "Верес" - "Динамо" - 0:3.

Это решение КДК УАФ не подлежит обжалованию.

В этой связи ровенский клуб выступил с заявлением.

"Отныне и дальше представители народного клуба "Верес" будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке.

Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне – клуб готов организовать курсы по изучению украинского".

Отметим, что такое решение не касается представителей клубов, являющихся гражданами других государств.

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