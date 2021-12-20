Говорю тебе как друг, сыграешь в Суперлиге – закончишь с хоккеем, - президент ФХУ грозит вратарю сборной Украины

Противостояние Федерации с клубами Суперлиги перешло в горячую фазу.

Говорю тебе как друг, сыграешь в Суперлиге – закончишь с хоккеем, - президент ФХУ грозит вратарю сборной Украины
Георгий Зубко
Фото: hsl.com.ua

Сегодня представители Хоккейной Суперлиги Украины (UHSL) обратились к главе Национальной Полиции Украины Игорю Клименко по поводу злоупотреблений полномочиями президентом Федерации хоккея Украины Георгием Зубком.

В заявлении пресс-службы UHSL говорится, что 18 декабря Зубко на своей странице в Facebook разместил сообщение, в котором фактически признал, что заставил членов Дисциплинарного комитета ФХУ наложить санкции на участников Суперлиги, несмотря на то, что настоящее проведение заседания ГК ФХУ планируется на 20 декабря.

Также в заявлении в Нацполицию указываются факты беспричинных открытий дисциплинарных разбирательств, применение наказаний в адрес игроков и клубов без установления вины и факта правонарушения, препятствование хозяйственной деятельности с использованием в личных целях статуса национальной организации.

Полный текст заявления приведен ниже.

Кроме того, президент ФХУ отправил аудио-сообщение одному из хоккеистов, где подтвердил, что именно он принимает решение о лишении игроков права на участие в хоккейных соревнованиях в Украине и за рубежом, а также угрожал ему санкциями за переход из одного клуба в другой.

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