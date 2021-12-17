Сборная Украины сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией в Лиге наций. Футбол

Первый тур состоится в июне.

Сборная Украины сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией в Лиге наций
Сборная Украины
Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу узнала соперников в третьем розыгрыше Лиги наций УЕФА.

По результатам жеребьевки, состоявшейся вечером 16 декабря, Украина попала в группу 1 дивизиона B, где сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией.

Победитель группы выйдет в дивизион A, а команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион C.

Первый тур нового розыгрыша Лиги наций состоится 2-4 июня.

Напомним, что Украина во втором розыгрыше Лиги наций заняла последнее место в группе 4 и вылетела из дивизиона А.

Действующими победителями турнира являются французы.

Добавим, что Шотландия является нашим соперником по плей-офф Чемпионата мира-2022.

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