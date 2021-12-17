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2021-12-17
Сборная Украины сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией в Лиге наций. Футбол
Первый тур состоится в июне.
Сборная Украины
Фото: УАФ
Сборная Украины по футболу узнала соперников в третьем розыгрыше Лиги наций УЕФА.
По результатам жеребьевки, состоявшейся вечером 16 декабря, Украина попала в группу 1 дивизиона B, где сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией.
Победитель группы выйдет в дивизион A, а команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион C.
Первый тур нового розыгрыша Лиги наций состоится 2-4 июня.
Напомним, что Украина во втором розыгрыше Лиги наций заняла последнее место в группе 4 и вылетела из дивизиона А.
Действующими победителями турнира являются французы.
Добавим, что Шотландия является нашим соперником по плей-офф Чемпионата мира-2022.