Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Футбол

Легенда "Манчестера Сити", а ныне игрок "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении игровой карьеры.

Такое решение Серхио принял из-за проблем с сердцем. Напомним, еще в начале ноября у форварда была обнаружена сердечная аритмия.

33-летний аргентинец объявил об этом на специальной пресс-конференции.

"Врачи сказали мне, что надо прекратить играть. Я принял это решение десять дней назад. Делал все возможное, чтобы оставались какие-то надежды, но их было не так много.

Я очень горжусь и очень доволен своей карьерой. Я из пяти лет мечтал играть в футбол, только что коснувшийся мяча. Всегда хотел играть в высшем дивизионе Аргентины, даже не думал, что смогу выступать в Европе", - заявил Агуэро, дебютировавший в чемпионате Аргентины самым молодым - в возрасте 15 лет и 35 дней.

"Спасибо "Индепендьенте", где я тренировался. Спасибо "Атлетико", который сделал ставку на меня 18-летнего. Спасибо "Манчестеру Сити", там знают, как я к ним отношусь. Я отдал клубу все лучшее, и ко мне относились очень хорошо.

Спасибо "Барселоне" и Жоану Лапорте. Я знал, что пришел в один из лучших клубов мира, и здесь очень хорошо относились ко мне.

И спасибо сборной Аргентины, которую я люблю больше всего", - отметил Агуэро.

Добавим, что вместе с "Атлетико" Серхио выиграл Лигу Европы. А с "Манчестером Сити" взял все трофеи в Англии: пять раз становился чемпионом страны, шесть раз – победителем Кубка Английской лиги, однажды выигрывал Кубок Англии и трижды – Суперкубок Англии.

За сборную Аргентины Агуэро забил 41 гол в 101 встрече, в 2008 году стал с ней чемпионом Олимпийских игр, а в 2021 году – обладателем Копа Америка.