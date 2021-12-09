Перед матчем "Бенфика" – "Динамо" произошли жесткие столкновения фанов: 12 раненых и 54 арестованных

Накануне "Динамо" бесславно завершило еврокубковую кампанию, проиграв в очередной раз с "сухим счетом" в Лиге чемпионов, на этот раз в Лиссабоне "Бенфике" – 0:2.

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В преддверии матча, недалеко от стадиона "Да Луш", произошли ожесточенные столкновения между фанатскими группировками португальского и украинского клубов, сообщает CNN Portugal.

В результате, по меньшей мере 12 человек были госпитализированы и 54 арестованы.

По сообщению заместителя комиссара местной полиции Лауры Бичейро, правоохранители были вынуждены вступить в борьбу противоборствующих группировок, однако были встречены камнями, бутылками и файерами, что заставило полицию прибегнуть к средствам принуждения, включая 17 выстрелов в воздух.

Уточняется, что все раненые получили легкие травмы от проблем с затрудненным дыханием до незначительных травм верхних и нижних конечностей.

Полиция уже допросила задержанных с целью выяснения причин ожесточенных столкновений между фанатами.

Из того, что было подтверждено в ходе следствия, было обнаружено доказательство, указывающее на то, что встреча между разными фанатскими группами была заранее организована, говорится в отчете полиции.

Кроме того, во время фанатских столкновений был ранен один из правоохранителей от брошенных камней.