Перед матчем "Бенфика" – "Динамо" произошли жесткие столкновения фанов: 12 раненых и 54 арестованных

Ранен также один полицейский.

Накануне "Динамо" бесславно завершило еврокубковую кампанию, проиграв в очередной раз с "сухим счетом" в Лиге чемпионов, на этот раз в Лиссабоне "Бенфике" – 0:2.

Фото: twitter

В преддверии матча, недалеко от стадиона "Да Луш", произошли ожесточенные столкновения между фанатскими группировками португальского и украинского клубов, сообщает CNN Portugal.

В результате, по меньшей мере 12 человек были госпитализированы и 54 арестованы.

UCL. 08.12.2021
Street clash before the game between Benfica (right) vs. Dynamo Kyiv (left)#Lisbon #UCL #slbenfica #dynamokyiv #hooliganstv pic.twitter.com/sllw5v4F3H

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) December 8, 2021

По сообщению заместителя комиссара местной полиции Лауры Бичейро, правоохранители были вынуждены вступить в борьбу противоборствующих группировок, однако были встречены камнями, бутылками и файерами, что заставило полицию прибегнуть к средствам принуждения, включая 17 выстрелов в воздух.

Уточняется, что все раненые получили легкие травмы от проблем с затрудненным дыханием до незначительных травм верхних и нижних конечностей.

Полиция уже допросила задержанных с целью выяснения причин ожесточенных столкновений между фанатами.

Из того, что было подтверждено в ходе следствия, было обнаружено доказательство, указывающее на то, что встреча между разными фанатскими группами была заранее организована, говорится в отчете полиции.

Кроме того, во время фанатских столкновений был ранен один из правоохранителей от брошенных камней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Чтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. ФутболЧтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. Футбол
В НБА установлен рекорд разницы в счете одного матчаВ НБА установлен рекорд разницы в счете одного матча
Деревянченко упустил шанс боксировать за чемпионский поясДеревянченко упустил шанс боксировать за чемпионский пояс
Дарья Белодед в нежно-розовом платье принцессы вышла в светДарья Белодед в нежно-розовом платье принцессы вышла в свет
Президент клуба Серии А арестован по подозрению в финансовых преступленияхПрезидент клуба Серии А арестован по подозрению в финансовых преступлениях
Блок рекламы


Похожие новости
Перед матчами плей-офф ЧМ-2022 Федерация футбола Италии намерена натурализовать трех бразильцевПеред матчами плей-офф ЧМ-2022 Федерация футбола Италии намерена натурализовать трех бразильцев
Перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов "Бавария" отправила непривитых футболистов на карантинПеред матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов "Бавария" отправила непривитых футболистов на карантин
Петраков включил Малиновского в состав сборной на сборы перед решающим отборочным матчем ЧМПетраков включил Малиновского в состав сборной на сборы перед решающим отборочным матчем ЧМ
На фестивале в Турции украинская парашютистка чудом выжила после столкновения в воздухе с другим спортсменомНа фестивале в Турции украинская парашютистка чудом выжила после столкновения в воздухе с другим спортсменом
Греция передала Китаю огонь зимних Олимпийских игр 2022 годаГреция передала Китаю огонь зимних Олимпийских игр 2022 года
Перед отборочным матчем ЧМ-2022 Казахстан отказал в визах шести футболистам соперника сборной Украины по группеПеред отборочным матчем ЧМ-2022 Казахстан отказал в визах шести футболистам соперника сборной Украины по группе
Перед отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла еще трех футболистовПеред отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла еще трех футболистов
Футболист "Вереса" показал пример, как нужно исполнять гимн Украины перед трибунамиФутболист "Вереса" показал пример, как нужно исполнять гимн Украины перед трибунами
На пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языкеНа пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языке
Джошуа и Усик провели открытую тренировку перед боемДжошуа и Усик провели открытую тренировку перед боем
Последние новости
Подгружаем последние новости