Перед матчем "Бенфика" – "Динамо" произошли жесткие столкновения фанов: 12 раненых и 54 арестованных

По сообщению заместителя комиссара местной полиции Лауры Бичейро, правоохранители были вынуждены вступить в борьбу противоборствующих группировок, однако были встречены камнями, бутылками и файерами, что заставило полицию прибегнуть к средствам принуждения, включая 17 выстрелов в воздух.
Уточняется, что все раненые получили легкие травмы от проблем с затрудненным дыханием до незначительных травм верхних и нижних конечностей.
Полиция уже допросила задержанных с целью выяснения причин ожесточенных столкновений между фанатами.
Из того, что было подтверждено в ходе следствия, было обнаружено доказательство, указывающее на то, что встреча между разными фанатскими группами была заранее организована, говорится в отчете полиции.
Кроме того, во время фанатских столкновений был ранен один из правоохранителей от брошенных камней.