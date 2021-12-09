Пятов стал рекордсменом "Шахтера" по количеству матчей в Лиге чемпионов. Футбол

Свой итоговый матч группового этапа Лиги чемпионов не доставил удовольствия игрокам донецкого "Шахтера" – в противостоянии с "Шерифом" была достигнута только ничья – 1:1.

Голкипер "горняков" Андрей Пятов пропустил гол на 90+3 минуте.

Однако для Пятова этот матч стал историческим, 87-м в еврокубковом турнире с учетом квалификационных матчей.

И тем самым 37-летний вратарь стал рекордсменом команды по количеству матчей в ЛЧ. Ранее рекорд принадлежал бывшему партнеру Андрея, а ныне директору клуба Дарио Срне, в активе которого 86 поединков.

Стоит отметить, что среди украинских футболистов по этому показателю Пятов уступает только Александру Шовковскому, на счету которого 109 игр.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в матче против тираспольцев установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.