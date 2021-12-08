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2021-12-08
"Шахтер" установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов
"Горняки" завершили групповой этап турнира без побед.
Фото: shakhtar.com
В своем итоговом матче группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" не сумел переиграть на "Олимпийском" "Шериф". Матч завершился ничьей – 1:1.
"Горняки" с двумя очками замкнули квартет D - кроме ничьей с "Шерифом", команда Роберто Де Дзерби расписала мировую с "Интером" (0:0).
Таким образом, "горняки" установили клубный антирекорд на этой стадии турнира. Во всех предыдущих сезонах "Шахтер" одерживал хотя бы одну победу в группе ЛЧ.