"Шахтер" установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

Фото: shakhtar.com

В своем итоговом матче группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" не сумел переиграть на "Олимпийском" "Шериф". Матч завершился ничьей – 1:1.

"Горняки" с двумя очками замкнули квартет D - кроме ничьей с "Шерифом", команда Роберто Де Дзерби расписала мировую с "Интером" (0:0).

Таким образом, "горняки" установили клубный антирекорд на этой стадии турнира. Во всех предыдущих сезонах "Шахтер" одерживал хотя бы одну победу в группе ЛЧ.