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2021-12-03
В НБА установлен рекорд разницы в счете одного матча
+73 – такого еще не было.
Фото: twitter.com/memgrizz
В рамках очередного игрового дня НБА команды "Мемфис Гриззлис" и "Оклахома-Сити Тандер" вписали себя в историю лиги.
"Гриззлес" одержали победу (152:79) и тем самым установили рекорд по разнице в счете в одном матче +73.
Предыдущий рекорд, державшийся 20 лет, был перекрыт на 5 очков – его установил "Кливленд" в матче против "Майами" (148:80) 17 декабря 1991 года.
history.— Memphis Grizzlies (@memgrizz)
pic.twitter.com/sDt8SNu1zY December 3, 2021
Отметим, что по ходу игры преимущество "Мемфиса" достигало отметки 78 очков.