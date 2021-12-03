В НБА установлен рекорд разницы в счете одного матча

+73 – такого еще не было.

Фото: twitter.com/memgrizz

В рамках очередного игрового дня НБА команды "Мемфис Гриззлис" и "Оклахома-Сити Тандер" вписали себя в историю лиги.

"Гриззлес" одержали победу (152:79) и тем самым установили рекорд по разнице в счете в одном матче +73.

Предыдущий рекорд, державшийся 20 лет, был перекрыт на 5 очков – его установил "Кливленд" в матче против "Майами" (148:80) 17 декабря 1991 года.

history. pic.twitter.com/sDt8SNu1zY

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) December 3, 2021

Отметим, что по ходу игры преимущество "Мемфиса" достигало отметки 78 очков.

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