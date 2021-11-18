Женскую футбольную сборную Украины возглавил экс-наставник "Барселоны"

Луис Кортес провел успешный период в каталонском клубе.

Луис Кортес
Фото: Павел Курбанов
Луис Кортес

В Киеве в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

На заседании утвердили главным тренером женской сборной Украины испанского специалиста Луиса Кортеса, сообщает пресс-служба УАФ.

"Благодаря этому, наши футболистки сборной и женских клубных команд получат возможность перенять лучший европейский опыт. Ведь Луис вместе с двумя помощниками из Испании готовы не только тренировать сборную, но и делиться своими знаниями по развитию женского футбола, которые они успешно реализовали в Каталонии.

Приглашение специалиста такого уровня, как Луис Кортес, станет хорошим вкладом в нашу стратегию развития женского футбола в Украине", - прокомментировал это событие президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

Со своей стороны испанский специалист поблагодарил руководство украинского футбола за это назначение.

"Я благодарен УАФ за веру в меня. Готов в своей работе не только помогать национальной женской сборной, но и использовать свой опыт и знания для развития женского футбола в Украине в целом.

Прекрасно осознаю, насколько это направление важно для руководства ассоциации и украинского футбольного сообщества в целом, и буду иметь честь приобщиться к его развитию", - сказал Кортес после назначения на новую должность.

В прошлом сезоне он вместе с "Барселоной" завоевал требл – привел команду к победе в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании. 35-летний специалист также признан тренером года женских команд по версии УЕФА.

Отметим, что в течение сезона у Луиса возникли разногласия в раздевалке "Барселоны", из-за чего футболистки отказались работать с ним. Руководство клуба немедленно уволило тренера.

В нынешней должности Кортес сменил ушедшую в отставку Наталью Зинченко.

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