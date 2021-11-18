Вратарь сборной Ирана подаст в суд после просьбы принца Иордании проверить ее пол. Футбол

Зохре Коудаи возмущена.

Зохре Коудаи
Фото: hurriyet.com.tr
Зохре Коудаи

Вратарь женской сборной Ирана Зохре Коудаи прокомментировала обращение президента Федерации футбола Иордании (JFA) Али бин аль-Хусейна, сына короля Иордании Абдаллы II Ибн Хусейна и одного из вице-президентов ФИФА, в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой проверить ее пол.

"Я подам в суд на Федерацию футбола Иордании, – цитирует Коудаи Hurriyet. - Я – женщина. Это издевательство".

Отметим, 25 сентября в матче отборочного турнира Кубка Азии женская сборная Ирана одержала победу над командой Иордании (0:0, после пенальти – 4:2), что позволило ей выйти в финальную часть турнира.

После встречи иорданская сторона усомнилась, что голкипер соперниц является женщиной.

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