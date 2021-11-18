"Донбасс" обратился в суд из-за неправомерных действий ФХУ

Хоккейный клуб воспринял как нарушение законодательства Украины решение Дисциплинарного комитета Федерации хоккея Украины о временном лишении игроков ХК "Донбасс" права участия в чемпионате Украины.

Фото: ХК "Донбас"

Решение Дисциплинарного комитета Федерации хоккея Украины о временном лишении игроков ХК "Донбасс" права участия в чемпионате Украины сроком до двух месяцев, принятое 16 ноября, хоккейный клуб воспринял как нарушение законодательства Украины, сообщает пресс-служба "Донбасса".

Также клуб считает, что данное решение принято с нарушением норм дисциплинарного кодекса ФХУ. "Донбасс" подал судебные иски о неправомерных действиях ФХУ.

Напомним, "Донбасс" будет наказан техническим поражением за участие в матче с ХК "Днепр" (3:1) шести дисквалифицированных игроков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Четверо украинцев стали чемпионами мира по бразильскому джиу-джитсу в своих возрастных категорияхЧетверо украинцев стали чемпионами мира по бразильскому джиу-джитсу в своих возрастных категориях
В матче НБА только оперативные действия охраны предотвратили кровопролитие.В матче НБА только оперативные действия охраны предотвратили кровопролитие.
Дворник херсонской школы стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Женская баскетбольная сборная Украины разгромила бронзового призера Олимпиады-2020 в квалификации Евро-2023Женская баскетбольная сборная Украины разгромила бронзового призера Олимпиады-2020 в квалификации Евро-2023
Ибрагимович пропустит матч плей-офф ЧМ-2022 из-за хамского поведения в поединке с ИспаниейИбрагимович пропустит матч плей-офф ЧМ-2022 из-за хамского поведения в поединке с Испанией
Блок рекламы


Похожие новости
Ибрагимович пропустит матч плей-офф ЧМ-2022 из-за хамского поведения в поединке с ИспаниейИбрагимович пропустит матч плей-офф ЧМ-2022 из-за хамского поведения в поединке с Испанией
УЕФА стоит на пороге войны с ФИФА из-за сроков проведения Чемпионатов мира. ФутболУЕФА стоит на пороге войны с ФИФА из-за сроков проведения Чемпионатов мира. Футбол
Фьюри и Уайлдеру запретили проводить финальную дуэль взглядов из-за опасностиФьюри и Уайлдеру запретили проводить финальную дуэль взглядов из-за опасности
Темнокожий хоккеист «Донбасса» выдвинул УХЛ ультиматум из-за расистского скандалаТемнокожий хоккеист «Донбасса» выдвинул УХЛ ультиматум из-за расистского скандала
Полиция возбудила уголовное дело из-за нападения ультрас "Динамо" на обычных болельщиков
"Шахтер" не сможет провести домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов на "Олимпийском" из-за праздничного концерта"Шахтер" не сможет провести домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов на "Олимпийском" из-за праздничного концерта
Зеленский отменил государственные стипендии трем украинским олимпийцам, которых лишили наград из-за допингаЗеленский отменил государственные стипендии трем украинским олимпийцам, которых лишили наград из-за допинга
Из-за недофинансирования массового спорта у нас самая маленькая сборная на Олимпиаде в истории Украины, - ПалатныйИз-за недофинансирования массового спорта у нас самая маленькая сборная на Олимпиаде в истории Украины, - Палатный
Член олимпийской сборной Украины по легкой атлетике не поедет на Игры из-за допингаЧлен олимпийской сборной Украины по легкой атлетике не поедет на Игры из-за допинга
Элина Свитолина отложила медовый месяц из-за соревнованийЭлина Свитолина отложила медовый месяц из-за соревнований
Последние новости
Подгружаем последние новости