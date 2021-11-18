"Донбасс" обратился в суд из-за неправомерных действий ФХУ

Хоккейный клуб воспринял как нарушение законодательства Украины решение Дисциплинарного комитета Федерации хоккея Украины о временном лишении игроков ХК "Донбасс" права участия в чемпионате Украины.

Решение Дисциплинарного комитета Федерации хоккея Украины о временном лишении игроков ХК "Донбасс" права участия в чемпионате Украины сроком до двух месяцев, принятое 16 ноября, хоккейный клуб воспринял как нарушение законодательства Украины, сообщает пресс-служба "Донбасса".

Также клуб считает, что данное решение принято с нарушением норм дисциплинарного кодекса ФХУ. "Донбасс" подал судебные иски о неправомерных действиях ФХУ.

Напомним, "Донбасс" будет наказан техническим поражением за участие в матче с ХК "Днепр" (3:1) шести дисквалифицированных игроков.