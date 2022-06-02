Легендарный футболист Пеле обратился к Путину с призывом прекратить военное вторжение в Украину

Бразилец хочет, чтобы убийство людей в Украине прекратилось, информирует ZN.ua.

Легендарный футболист Пеле обратился к Путину с призывом прекратить военное вторжение в Украину
Пеле обратился к президенту РФ
© Sky Sports

Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к президенту РоSSии Владимиру Путину, требуя остановить военное вторжение в Украину.

Знаменитый спортсмен разместил письмо на своей странице в Instagram перед матчем отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии (3:1):

"Владимир Путин, сегодня Украина пытается хотя бы на 90 минут забыть о трагедии, которая все еще охватывает их страну. Попасть на чемпионат мира - это уже сложная задача, которая сейчас почти невозможна, когда на кону так много жизней.

Я хочу использовать сегодняшний матч как возможность сделать просьбу: прекратите вторжение. Нет совершенно никакого оправдания для продолжения этого насилия. Этот конфликт отвратителен, не оправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучения. Нет причин, чтобы это продолжалось.

Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождавшимися длинными рукопожатиями, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сейчас. Войны существуют только для разделения наций. Нет идеологии, которая оправдывала бы снаряды, которые хоронят мечты детей, разрушают семьи и убивают невиновных.

Я пережил восемь десятилетий, я видел войны, видел и слышал хейтспичи беспозвоночных лидеров, пропагандирующих зверства во имя безопасности своей нации. Мы обязаны прекратить это и эволюционировать. Давным-давно я пообещал себе, что буду всегда выступать за мир. В ваших руках есть власть остановить этот конфликт. В тех же, которые я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017-м году".


Данил Слесь, ZN.ua

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