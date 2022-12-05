Донька Пеле розкрила подробиці стану здоров'я легенди футболу

Знаменитий бразилець перебуває у лікарні.

Донька Пеле розкрила подробиці стану здоров'я легенди футболу
Пеле лікується від онкології
© cbf.com.br

Легендарний бразильський футболіст Пеле не перебуває у реанімації, а його стан стабільний.

Інформацію низки ЗМІ про те, що легенда при смерті, спростувала донька Пеле Флавія, передає ESPN.

"Близько трьох тижнів тому він захворів на коронавірус. Він щеплений усіма вакцинами, але через лікування від раку, хіміотерапії, він заніс легеневу інфекцію. Через неї він потрапив до лікарні.

Це серйозно через вік і його лікування від раку. Він знаходиться у звичайній палаті, а не у відділенні інтенсивної терапії. Йому нічого не загрожує. Дуже несправедливо починати говорити, що він у реанімації та отримує паліативну допомогу. Це не так.

Повірте, найбільше ми не хочемо, щоб цей момент настав. Колись це станеться, але не зараз", – заявила Флавія.

Минулої осені у 82-річного Пеле було виявлено пухлину товстої кишки.


Данило Слесь, ZN.ua





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