Джокович побил рекорд Пита Сампраса по количеству трофеев лучшего теннисиста сезона

Серб завоевал седьмой титул.

Фото: Twitter ATP Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович после победы в стартовом туре Финала мирового тура АТР над Каспером Руудом (7:6 (7-4), 6:2) получил приз в качестве первой ракетки мира по итогам года.

Отметим, что по этому показателю он обошел американца Пита Сампраса.

"Приятно завершить год на первом месте. Это потрясающее достижение, которого бы не было, если бы не моя команда и моя семья", - заявил Джокович в интервью после матча.

"Приятно превзойти достижение знаменитого Пита Сампраса. В детстве для меня он был большим примером, когда я только взял в руки ракетку, и сейчас превзойти его достижение – это невероятно. Я на этом не буду останавливаться, постараюсь улучшить свои достижения", - заверил серб.

Добавим, что во втором матче Зеленой группы россиянин Андрей Рублев в двух сетах с одинаковым счетом 6:4 нанес поражение действующему победителю Итогового турнира АТР греку Стефану Циципасу.