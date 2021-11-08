Матвиенко стал автором 17000-го гола в истории чемпионатов Украины. Футбол

В 14-м туре Украинской премьер-лиги произошла смена лидера – осечкой "Динамо" в противостоянии с "Ворсклой" (1:2) воспользовался "Шахтер", который на выезде обыграл "Колос" – 3:1.

Открыл счет матча в Ковалевке защитник гостей Николай Матвиенко.

При этом игрок сборной Украины стал автором 17000-го гола в истории чемпионатов Украины, информирует sport.ua.

Отметим, что футболисты "Шахтера" ранее становились авторами еще двух памятных голов - 12000-го (Генрих Мхитарян) и 14000-го (Луис Адриано).

А мяч, забитый Матвиенко на стадионе "Колос", оказался 50-м для "оранжево-черных" во всех турнирах с Роберто Де Дзерби (ЧУ–36, КУ–3, СК–3, ЕК–8).