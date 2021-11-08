Матвиенко стал автором 17000-го гола в истории чемпионатов Украины. Футбол

Николай открыл счет матча в Ковалевке.

Матвиенко стал автором 17000-го гола в истории чемпионатов Украины
Микола Матвієнко
Фото: ФК "Шахтар"

В 14-м туре Украинской премьер-лиги произошла смена лидера – осечкой "Динамо" в противостоянии с "Ворсклой" (1:2) воспользовался "Шахтер", который на выезде обыграл "Колос" – 3:1.

Открыл счет матча в Ковалевке защитник гостей Николай Матвиенко.

При этом игрок сборной Украины стал автором 17000-го гола в истории чемпионатов Украины, информирует sport.ua.

Отметим, что футболисты "Шахтера" ранее становились авторами еще двух памятных голов - 12000-го (Генрих Мхитарян) и 14000-го (Луис Адриано).

А мяч, забитый Матвиенко на стадионе "Колос", оказался 50-м для "оранжево-черных" во всех турнирах с Роберто Де Дзерби (ЧУ–36, КУ–3, СК–3, ЕК–8).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве появилась "звезда" Элины СветолинойВ Киеве появилась "звезда" Элины Светолиной
УЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионовУЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионов
Усик похвастался полученными чемпионскими поясамиУсик похвастался полученными чемпионскими поясами
19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина
В Кривом Роге объявили траур по погибшим в ДТП тренеру и трем его воспитанникамВ Кривом Роге объявили траур по погибшим в ДТП тренеру и трем его воспитанникам
Блок рекламы


Похожие новости
Игрок "Ворсклы" назвал игрока "Динамо", который обидел его на расистской почве. ФутболИгрок "Ворсклы" назвал игрока "Динамо", который обидел его на расистской почве. Футбол
Бразильский старожил "Шахтера" Дентиньо покинул донецкий клуб. ФутболБразильский старожил "Шахтера" Дентиньо покинул донецкий клуб. Футбол
Андрей Шевченко стал главным тренером итальянской "Дженоа". Футбол
19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина
Синхронистка показала ужасные условия больницы, где проходит диспансеризацию сборная УкраиныСинхронистка показала ужасные условия больницы, где проходит диспансеризацию сборная Украины
FARE призвала наказать Беседина за слова о геях. ФутболFARE призвала наказать Беседина за слова о геях. Футбол
Усик похвастался полученными чемпионскими поясамиУсик похвастался полученными чемпионскими поясами
Форвард "Динамо" и сборной Украины жестко и однозначно высказался о гей-парадах. ФутболФорвард "Динамо" и сборной Украины жестко и однозначно высказался о гей-парадах. Футбол
Бывшая жена легенды "Шахтера" и сборной Украины заявила, что футболист вывез контрабандой в РоSSию икон на €10 млнБывшая жена легенды "Шахтера" и сборной Украины заявила, что футболист вывез контрабандой в РоSSию икон на €10 млн
В Киеве на НСК "Олимпийский" в течение двух дней будет работать пункт прививки от ковида. ФутболВ Киеве на НСК "Олимпийский" в течение двух дней будет работать пункт прививки от ковида. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости