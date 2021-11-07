Андрей Шевченко стал главным тренером итальянской "Дженоа". Футбол

Он будет управлять футбольным клубом до 30 июня 2024 года.

Бывший руководитель украинской сборной по футболу Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского футбольного клуба “Дженоа” из Генуи.

Об этом сообщает сайт клуба.

"Поздравляем, господин Шевченко!", - говорится в сообщении.

45-летний Шевченко будет руководить клубом до 30 июня 2024 года.

В ФК отметили, что как футболист Шевченко выиграл, среди прочего, "Золотой мяч" в 2004 году и Лигу чемпионов в 2003 году. "Его тренерская карьера привела сборную Украины с июля 2016 года в ее историческое место в восьмерке лучших команд Европы на Евро-2020", - отметили в "Дженоа".

Как пишет Общественное, в тренерском штабе Шевченко будет работать и его бывший помощник в сборной Украины – Мауро Тассотти.

По предварительной информации, украинский тренер будет зарабатывать у "Дженоа" 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов.

Работа с "Дженоа" – первый опыт для Шевченко в клубном футболе. На протяжении пяти лет, с 2016 по 2021 год, он работал в качестве тренера сборной Украины, а до этого не имел опыта самостоятельной работы.

В целом Шевченко лишь второй украинский тренер в истории, который будет работать в клубах топ-5 чемпионатов Европы. Первым был Виктор Скрипник, который в период с 2014 по 2016 годы возглавлял немецкий "Вердер".

Напомним, в должности Шевченко заменил Давида Баллардини, который был главным тренером "Дженоа" с декабря 2020 года.