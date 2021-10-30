В Киеве на НСК "Олимпийский" в течение двух дней будет работать пункт прививки от ковида. Футбол

Привиться там можно будет 31 октября и 1 ноября.

На территории НСК "Олимпийский" в Киеве 31 октября и 1 ноября будет работать пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Динамо", организовавший вакцинацию совместно с Минздравом.

В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков. Привиться смогут все желающие.

"Вакцины сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения Украины. Опытный профессиональный медицинский персонал, определенный Минздравом, обеспечит быстрый и безопасный процесс вакцинации для каждого гражданина Украины, который посетит пункт НСК "Олимпийский", – отметили в футбольном клубе.

31 октября пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.00, 1 ноября – с 11.00 до 19.00. Пункт будет работать в зале "Олимпийский двор", вход на территорию стадиона через "Запад-1", "Север-1,2".

Напомним, что с 1 ноября и до улучшения ситуации с заболеваемостью столица переходит в красную зону. На фоне роста заболеваемости и запрета невакцинированным или непротестированным киевлянам посещать общественные места и пользоваться транспортом, а также в столичных прививочных пунктах уже несколько дней наблюдаются большие очереди.