УЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020. Футбол

Союз наложил бан на родоначальников футбола и оштрафовал.

УЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020
Фото: UEFA.com

Дисциплинарная комиссия УЕФА сообщила, что сборная Англии две следующие домашние игры (одна из них - условно) под эгидой союза проведет без зрителей из-за беспорядков фанатов на стадионе "Уэмбли" и за его пределами в финале Евро-2020 этим летом, сообщает Sky Sports.

Напомним, тогда на "Уэмбли" сумели прорваться фанаты, которые не приобрели билеты. При этом они устроили драку со стюардами и полицией перед началом матча.

Также оштрафовали Английскую федерацию футбола на 100 тыс. евро.

Отметим, следующие две игры сборная Англии проведет в рамках третьего розыгрыша Лиги наций.

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UEFA have ordered England to play their next home UEFA competition match behind closed doors following disorder at Euro 2020 final. pic.twitter.com/NK42wjqaNr

— Football Daily (@footballdaily) October 18, 2021

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