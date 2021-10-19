УЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020. Футбол
Союз наложил бан на родоначальников футбола и оштрафовал.
Фото: UEFA.com
Дисциплинарная комиссия УЕФА сообщила, что сборная Англии две следующие домашние игры (одна из них - условно) под эгидой союза проведет без зрителей из-за беспорядков фанатов на стадионе "Уэмбли" и за его пределами в финале Евро-2020 этим летом, сообщает Sky Sports.
Напомним, тогда на "Уэмбли" сумели прорваться фанаты, которые не приобрели билеты. При этом они устроили драку со стюардами и полицией перед началом матча.
Также оштрафовали Английскую федерацию футбола на 100 тыс. евро.
Отметим, следующие две игры сборная Англии проведет в рамках третьего розыгрыша Лиги наций.
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UEFA have ordered England to play their next home UEFA competition match behind closed doors following disorder at Euro 2020 final. pic.twitter.com/NK42wjqaNr