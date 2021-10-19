УЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020. Футбол

Дисциплинарная комиссия УЕФА сообщила, что сборная Англии две следующие домашние игры (одна из них - условно) под эгидой союза проведет без зрителей из-за беспорядков фанатов на стадионе "Уэмбли" и за его пределами в финале Евро-2020 этим летом, сообщает Sky Sports.

Напомним, тогда на "Уэмбли" сумели прорваться фанаты, которые не приобрели билеты. При этом они устроили драку со стюардами и полицией перед началом матча.

Также оштрафовали Английскую федерацию футбола на 100 тыс. евро.

Отметим, следующие две игры сборная Англии проведет в рамках третьего розыгрыша Лиги наций.