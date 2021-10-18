Стала известна планируемая дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжах

Промоутер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Боб Арум поделился планами проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира.

"Вероятно, объединительный поединок пройдет в сентябре-октябре 2022 года. Все зависит от того, когда Джошуа и Усик разберутся со своим противостоянием. Я думаю, что подождут до 4 апреля", - заявил Арум в интервью YouTube-каналу Fight HubTV.

"Считаю, что Фьюри в ринг вернется в марте или в апреле (защита пояса WBC против победителя боя между шведом Отто Валлином и британцем Диллиан Уайтом. - LB.ua). Тогда мы уже можем думать о объединительном поединке", - отметил промоутер.

Также Арум заявил, что уверен в победе Усика (19-0, 13 KO) в реванше с Джошуа (24-2, 22 KO).