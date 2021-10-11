За прошедший финансовый год "Шахтер" заплатил полмиллиарда гривен налогов. Футбол

С доходами 2,3 млрд.

За прошедший финансовый год "Шахтер" заплатил полмиллиарда гривен налогов
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

"Шахтер" опубликовал годовой финансовый отчет по итогам сезона-2020/21.

Доход донецкого клуба с учетом НДС составил 2,284 млрд гривен, сообщает пресс-служба "горняков". В эту сумму входят продажа и аренда игроков, доходы от УЕФА и ФИФА, а также финансовые средства, полученные от коммерческой деятельности.

В частности, на продажах и аренде футболистов донецкий клуб заработал 178 млн грн, а самая большая статья доходов - выплаты от УЕФА и ФИФА (1,615 млрд грн).

В доходах от коммерческой деятельности (491 млн грн) крупнейшей статьей является спонсорство и реклама (462 млн), а также продажа ТВ-прав - 14 млн. Незначительный заработок составили продажи атрибутики, корпоративных лож и билетов.

При этом "Шахтер" всего заплатил 497 млн грн налогов. Сумма НДФЛ составила 364,9 млн гривен.

"Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Отставание от лидера "Динамо" составляет три очка.

Кроме того, подчиненные Роберто Де Дзерби ведут борьбу на групповой стадии Лиги чемпионов.

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