За прошедший финансовый год "Шахтер" заплатил полмиллиарда гривен налогов. Футбол

"Шахтер" опубликовал годовой финансовый отчет по итогам сезона-2020/21.

Доход донецкого клуба с учетом НДС составил 2,284 млрд гривен, сообщает пресс-служба "горняков". В эту сумму входят продажа и аренда игроков, доходы от УЕФА и ФИФА, а также финансовые средства, полученные от коммерческой деятельности.

В частности, на продажах и аренде футболистов донецкий клуб заработал 178 млн грн, а самая большая статья доходов - выплаты от УЕФА и ФИФА (1,615 млрд грн).

В доходах от коммерческой деятельности (491 млн грн) крупнейшей статьей является спонсорство и реклама (462 млн), а также продажа ТВ-прав - 14 млн. Незначительный заработок составили продажи атрибутики, корпоративных лож и билетов.

При этом "Шахтер" всего заплатил 497 млн грн налогов. Сумма НДФЛ составила 364,9 млн гривен.

"Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Отставание от лидера "Динамо" составляет три очка.

Кроме того, подчиненные Роберто Де Дзерби ведут борьбу на групповой стадии Лиги чемпионов.