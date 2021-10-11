Пятов в своем юбилейном матче за сборную установил рекорд национальной команды. Футбол

Сборная Украины получила жизненно важную победу над Финляндией (2:1) в рамках отборочного турнира Чемпионата мира-2022.

Одним из лучших на поле стадиона "Олимпийский" в Хельсинки в составе гостей был голкипер Андрей Пятов.

Таким образом, голкипер "Шахтера" стал самым возрастным футболистом в истории сборной Украины. Он сыграл против финнов в возрасте 37 лет и 103 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Анатолию Тимощуку (37 лет и 83 дня).

Кроме того, для Андрея этот матч стал сотым в футболке национальной команды и по этому показателю Пятов сравнялся с Русланом Ротанем, с которым делит четвертую строчку в рейтинге футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную.

Отметим, что лидирует в этом рейтинге Тимощук - 144 матча. За ним следуют Андрей Шевченко (111) и Андрей Ярмоленко (102).

Напомним, Пятов дебютировал за сборную в августе 2007 года в товарищеском матче против Узбекистана (2:1).