КДК УАФ оштрафовал "Динамо" за беспорядки на матче с "Вересом". Футбол

Сумма штрафа составила 200 тыс. грн.

КДК УАФ оштрафовал "Динамо" за беспорядки на матче с "Вересом"
Фото: Микола Бочко

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес вердикт о поединке киевского "Динамо" и "Вереса" в рамках 2-го тура УПЛ, который состоялся 1 августа на НСК "Олимпийский".

Комитет наказал столичный клуб за ненадлежащую организацию поединка. "Динамо" должно оплатить обязательный денежный взнос в размере 200 тысяч грн, сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, во время поединка фанаты адресовали "Шахтеру", для которого НСК "Олимпийский" также является домашним стадионом, баннер с текстом, чтобы тот уезжал в Мариуполь.

Кроме того, болельщики устроили драку со стюардами на спортивной арене.

"Динамо" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, имея 26 очков после 10 туров. В следующем поединке команда Мирчи Луческу сыграет со "Львовом" на выезде.

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