УЕФА прокомментировал карту Украины с Крымом на презентации Евро-2024

УЕФА прокомментировал презентацию карты Евро-2024, где Крым отмечен как территория Украины.

"Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена странами-членами, и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", - цитирует Metaratings заявление пресс-службы УЕФА .

Презентация бренда, логотипа и слогана Евро-2024, который пройдет в Германии в десяти городах, состоялась 5 октября в столице страны на "Олимпиаштадион".

Добавим, что жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте.