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2021-10-07
УЕФА прокомментировал карту Украины с Крымом на презентации Евро-2024
Это - отражение резолюции ООН.
Фото: уєфа
УЕФА прокомментировал презентацию карты Евро-2024, где Крым отмечен как территория Украины.
"Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена странами-членами, и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", - цитирует Metaratings заявление пресс-службы УЕФА.
Презентация бренда, логотипа и слогана Евро-2024, который пройдет в Германии в десяти городах, состоялась 5 октября в столице страны на "Олимпиаштадион".
Добавим, что жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте.
Напомним, Аксенова возмутила карта Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа Евро-2024.