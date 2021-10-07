УЕФА прокомментировал карту Украины с Крымом на презентации Евро-2024

Это - отражение резолюции ООН.

УЕФА прокомментировал карту Украины с Крымом на презентации Евро-2024
Фото: уєфа

УЕФА прокомментировал презентацию карты Евро-2024, где Крым отмечен как территория Украины.

"Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена странами-членами, и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", - цитирует Metaratings заявление пресс-службы УЕФА.

Презентация бренда, логотипа и слогана Евро-2024, который пройдет в Германии в десяти городах, состоялась 5 октября в столице страны на "Олимпиаштадион".

Добавим, что жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте.

Напомним, Аксенова возмутила карта Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа Евро-2024.

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