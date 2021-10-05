Перед отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла еще трех футболистов

В нашей национальной команде кадровые проблемы.

Перед отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла еще трех футболистов
Збірна України
Фото: Павло Кубанов

Накануне сборная Украины по футболу собралась для подготовки к октябрьским отборочным матчам Чемпионата мира-2022.

И.о. главного тренера национальной команды Александр Петраков рассказал о кадровых проблемах.

"Серьезные кадровые потери, без этого не бывает. Очень жаль, что выбыл Виталий Миколенко, сегодня его обследовали - приводящую мышцу. Не знаю, сколько нужно времени на восстановление. С Буяльским я попрощался буквально пол часа назад. Сделали МРТ - две недели тоже надрыв приводящей мышцы. Дениса Бойко не будет из-за семейных обстоятельств", - заявил Петраков на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сборной из-за травмы не поможет игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Кроме того, Петраков решил не вызывать на октябрьские матчи полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

Напомним, что сборная Украины в отборе на ЧМ-2022 встретится 9 октября на выезде с Финляндией, после этого 12 октября сыграет дома с Боснией и Герцеговиной.

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