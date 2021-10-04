Луческу прокомментировал скандальный баннер, вывешенный на матче "Динамо" - "Шахтер" фанами "горняков". Футбол

Румын подвел итог украинского "классико".

Луческу прокомментировал скандальный баннер, вывешенный на матче "Динамо" - "Шахтер" фанами "горняков"
Мірча Луческу
Фото: fcdynamo.com

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью с "Шахтером" (0:0) в центральном матче первого круга УПЛ.

В частности, румынский специалист ответил на вопрос, видел ли он оскорбительный для него баннер, вывешенный на трибуне "горняков".

"Баннер ультрас? Меня не интересует, что происходит вокруг. Меня интересует только моя команда, как она играет, и что должны делать на поле игроки", - цитирует своего главного тренера пресс-служба "Динамо".

"Что касается игроков "Шахтера", на мой взгляд, лучшим сегодня был Алан Патрик. Считаю, что он заслуживает вызова в сборную Бразилии, так же, как раньше вызывались в сборную бразильцы "Шахтера".

Я говорю не как тренер "Динамо", а как человек, который любит и знает футбол. Он заслуживает этого, стабильно играет сейчас. Какое-то время ему было трудно пробиться в основу. Но благодаря президенту "Шахтера" Ринату Ахметову он остался в команде и стал очень хорошим футболистом", - отметил бывший наставник "горняков".

"Относительно планов, у нас, как всегда, много сборников. Мы даем другим игрокам три дня отдыха, в четверг собираемся на первую тренировку. У нас есть много предложений, в частности, из Турции и из других стран, но у нас в обойме останется мало игроков, чтобы провести спарринг.

Сложный график у всех наших игроков, тем более - у сборников. Кроме игр чемпионата и Кубка, это еще игры Лиги чемпионов, игры за сборные. Большое количество наших игроков выступают за национальные сборные, для нас это тоже проблема, потому что мы не знаем, в каком состоянии игроки вернутся из сборных. Но они профессионалы, они должны готовиться и соответствовать уровню сборной и киевского "Динамо", - добавил Луческу.

Напомним, киевляне лидируют в чемпионате, сохраняя 3-очковый отрыв от "Шахтера".

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