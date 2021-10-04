Вернидуб стал участником драки игроков "Шерифа" и "Милсами" в чемпионате Молдовы. Футбол

В 13-м туре чемпионата Молдовы по футболу состоялась встреча одного из лидеров первенства тираспольского "Шерифа" и "Милсами" с Орхея.

На 76-й минуте при счете 1:0 в пользу недавних триумфаторов Лиги чемпионов на поле вспыхнула коллективная драка, зачинщиками которой стали один из игроков "Милсами" и ганский легионер "Шерифа" Эдмунд Аддо.

Разнимать дерущихся пришлось даже тренерам команд, в том числе и наставнику "Шерифа" Юрию Вернидубу, который не только растягивал футболистов, но и успевал провести с ними профилактическую беседу, в том числе с игроками "Милсами".

При этом было видно, что это были отнюдь не мирные беседы.