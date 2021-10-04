Вернидуб стал участником драки игроков "Шерифа" и "Милсами" в чемпионате Молдовы. Футбол

Украинский специалист не только разнимал футболистов.

Вернидуб стал участником драки игроков "Шерифа" и "Милсами" в чемпионате Молдовы
Фото: скриншот

В 13-м туре чемпионата Молдовы по футболу состоялась встреча одного из лидеров первенства тираспольского "Шерифа" и "Милсами" с Орхея.

На 76-й минуте при счете 1:0 в пользу недавних триумфаторов Лиги чемпионов на поле вспыхнула коллективная драка, зачинщиками которой стали один из игроков "Милсами" и ганский легионер "Шерифа" Эдмунд Аддо.

Разнимать дерущихся пришлось даже тренерам команд, в том числе и наставнику "Шерифа" Юрию Вернидубу, который не только растягивал футболистов, но и успевал провести с ними профилактическую беседу, в том числе с игроками "Милсами".

При этом было видно, что это были отнюдь не мирные беседы.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Футболист "Вереса" показал пример, как нужно исполнять гимн Украины перед трибунамиФутболист "Вереса" показал пример, как нужно исполнять гимн Украины перед трибунами
Усик дал первое интервью после возвращения в УкраинуУсик дал первое интервью после возвращения в Украину
Виталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с ФьюриВиталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с Фьюри
Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалосьСудьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось
"Барселона" установила антирекорд в своей клубной истории. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе известного футбольного арбитра тяжело ранили из ружьяВ Одессе известного футбольного арбитра тяжело ранили из ружья
Звезду Луческу возле "Донбасс Арены" облили синей краской. ФутболЗвезду Луческу возле "Донбасс Арены" облили синей краской. Футбол
"Барселона" установила антирекорд в своей клубной истории. Футбол
Усик рассказал, как в его семье разделились футбольные симпатииУсик рассказал, как в его семье разделились футбольные симпатии
Футболист "Вереса" показал пример, как нужно исполнять гимн Украины перед трибунамиФутболист "Вереса" показал пример, как нужно исполнять гимн Украины перед трибунами
"Металлист" заявил, что "Кривбасс" "превратил гостевую трибуну в концлагерь". Футбол"Металлист" заявил, что "Кривбасс" "превратил гостевую трибуну в концлагерь". Футбол
Луческу останется в "Динамо" до 2024 года. ФутболЛуческу останется в "Динамо" до 2024 года. Футбол
Мбаппе побил рекорд Ибрагимовича в Лиге 1. ФутболМбаппе побил рекорд Ибрагимовича в Лиге 1. Футбол
Суарес установил уникальное достижение в своей футбольной карьереСуарес установил уникальное достижение в своей футбольной карьере
Суарес установил уникальное достижение в своей футбольной карьереСуарес установил уникальное достижение в своей футбольной карьере
Последние новости
Подгружаем последние новости