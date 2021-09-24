Мбаппе побил рекорд Ибрагимовича в Лиге 1. Футбол

Форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) признал лучшим игроком августа в Лиге 1, сообщает пресс-служба профсоюзной организации.

Фото: unfp.org Килиан Мбаппе

22-летний игрок ПСЖ набрал 42% голосов. Он опередил игрока "Лиона" Димитри Пайе (36%) и форварда "Клермона" Мохаммеда Байо (22%).

Для Килиана это уже в шестой раз в карьере, и он стал рекордсменом по завоеванию этого индивидуального приза, опередив бывшего одноклубника Златана Ибрагимовича, который становился лучшим игроком месяца чемпионата Франции пять раз.

Отметим, что Мбаппе в прошлом месяце провел четыре поединка в Лиге 1, в которых забил три гола и отдал два ассиста.