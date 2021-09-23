Де Дзерби завоевал первый титул у руля "Шахтера" (обновлено). Футбол

"Горняки" выиграли Суперкубок Украины.

Де Дзерби завоевал первый титул у руля "Шахтера" (обновлено)
Суперкубок України
Фото: sportarena.com

На НСК "Олимпийский" состоялся матч за Суперкубок Украины-2021.

Чемпион и обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" встречалось с вице-чемпионом донецким "Шахтером".

Поединком за Суперкубок обычно стартует футбольный сезон. В этом году из-за Евро-2020 матч пришлось немного сместить, но он при этом не стал менее горячим между двумя принципиальными соперниками.

Уже на второй минуте в единоборстве с Александром Сиротой получил травму защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. Исмаили, который занимался Сиротой, въехал бутсой в голову Матвиенко. Некоторое время "горняки" играли в меньшинстве, пока Николаю оказывали медицинскую помощь.

Фото: ФК "Шахтар"

В первом тайме команды демонстрировали открытый футбол, создавая опасные моменты у ворот соперника. Открыл счет голевым моментам голкипер "Динамо" Денис Бойко, который едва не привез гол в собственные ворота уже на 9-й минуте.

Счет открыли на 30-й минуте. На правом фланге Додо сделал кросс в штрафную, где хорошо сработал в воздухе Марлос. Мяч отскочил к Лассины Траоре, который по дуге головой забросил его под дальнюю штангу. Бойко не смог предотвратить гола - 1:0.

На 54-й минуте форвард сборной Буркина-Фасо оформил дубль. Педриньо разогнал атаку "Шахтера" передачей от центрального круга на фланг на Исмаили. А бразилец поперечной передачей во вратарскую вложил мяч в ногу Траоре. Вышла хрестоматийная комбинация - 2:0.

"Динамо" имело шанс мгновенно сократить отставание в счете, но надежно сыграл Андрей Пятов.

А на 61-й минуте вопрос о победителе матча замечательным выстрелом с 20 метров снял Алан Патрик - 3:0.

Алан Патрик
Фото: ФК "Шахтар"
Алан Патрик

"Шахтер" завоевал свой девятый в истории Суперкубок Украины, сравнявшись по этому показателю с "Динамо".

Обновление.

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