ФИФА наказала сборную Венгрии за расизм. Футбол

Дисциплинарный комитет ФИФА наказал Венгерскую федерацию футбола (MLSZ) за расистское поведение болельщиков во время отборочного матча Чемпионата мира-2022 между Венгрией и Англией (0:4) 2 сентября в Будапеште.

Сборная Венгрии сыграет свои следующие два домашних матча под эгидой ФИФА без зрителей.

Кроме того, MLSZ также заплатит 185 тысяч евро штрафа.

При этом отмечается, что на второй домашний матч Nemzeti Tizenegy наложено условное наказание, которое вступит в силу, если в течение двух лет инцидент повторится.

"Позиция ФИФА остается твердой и решительной об отказе от любых форм расизма и насилия, а также любых других форм дискриминации или злоупотреблений. ФИФА занимает четкую позицию абсолютной нетерпимости к такому отвратительному поведению в футболе", - говорится в заявлении ФИФА.

В матче с Англией венгерские фанаты имитировали обезьяньи крики в адрес темнокожих игроков соперника - Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема. Также они освистали англичан, когда те стали на колено, поддерживая акции BLM.

Добавим, что членом дисциплинарного комитета ФИФА является президент УАФ Андрей Павелко.