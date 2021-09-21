Матч "Динамо" - "Шахтер" может пройти при пустых трибунах. Футбол

КДК УАФ открыл дисциплинарное дело в отношении "Динамо".

Матч "Динамо" - "Шахтер" может пройти при пустых трибунах
Фото: Микола Бочко

Центральный матч 10-го тура Украинской премьер-лиги "Динамо" - "Шахтер", намеченный на 3 октября на "Олимпийском", может пройти без зрителей.

Вслед за Национальной полицией, которая открыла уголовное производство по факту нападения ультрас "Динамо" на обычных болельщиков в субботу во время матча Премьер-лиги с "Александрией" (1:0), КДК УАФ также возбудил дисциплинарное производство в отношении чемпиона Украины, сообщает ua.tribuna.com.

И не исключено, что футбольные функционеры могут вынести вердикт о проведении следующего домашнего матча "Динамо" с пустыми трибунами.

А это приходится на центральный поединок всего первого круга УПЛ.

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