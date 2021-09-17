Украина примет чемпионат мира среди школьников по футболу и зимнюю Всемирную Гимназиаду

Международные соревнования пройдут в Украине в 2023 году.

В 2023 году в Украине проведут сразу два международных спортивных события. Международная федерация школьного спорта сегодня приняла решение о проведении в Украине чемпионата мира среди школьников по футболу и зимней Всемирной Гимназиады.

Об этом на брифинге сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

Всемирные Гимназиады - это олимпийские игры школьников по 55-ти активностям, в которых принимают участие представители 129 стран. Украине оказали честь провести именно зимнюю Гимназиаду, в которой соревнуются старшеклассники, отметил Никифоров.

Несколько недель назад министр спорта Вадим Гутцайт говорил, что Украина нацелилась на юношеские Олимпийские игры. Они дешевле и проще в организации.