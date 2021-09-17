В сериале "Ход королевы" солгали о ее карьере и обозвали русской.

Бывшая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за популярного минисериала "Ход королевы".

Дело будет рассматривать один из окружных судов штата Калифорния, США .

В сериале рассказывается о жизни вымышленной шахматистки Бет Хармон, которую называют единственной чемпионкой, которая проводила поединки с мужчинами. "На самом деле единственная необычная вещь в ней (Хармон) - это ее пол. И даже это не уникальное явление для РоSSии. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами", - такой текст содержится в одном из эпизодов сериала.

В иске Гаприндашвили сообщается, что это откровенная ложь. До 1968 года, о котором говорится в этом эпизоде сериала, она соревновалась по меньшей мере с 59 шахматистами-мужчинами, в том числе с десятью гроссмейстерами.

"Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью «раздуть драму», создав впечатление, будто его вымышленная героиня сумела сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили", - говорится в иске.

Еще одним оскорблением шахматистка считает то, что в сериале она названа русской, тогда как она грузинка.

Шахматистка требует от Netflix 5 млн долларов компенсации и изъятия из сериала эпизода, где представлена неверная информация о ее карьерных достижениях.

Гаприндашвили - пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год).

Она родилась в 1941 году в городе Зугдиди и уже в 15 лет стала чемпионкой Грузии по шахматам.

Гаприндашвили стала первым международным гроссмейстером среди женщин.