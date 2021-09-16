По одному игроку "Динамо" и "Шахтера" прошли в следующий раунд претендентов на премию Golden Boy-2021. Футбол

Илья Забарный и Михаил Мудрик попали в топ-40.

Фото: isport.ua

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный и полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик вошли в топ-40 лучших молодых игроков мира сезона-2021.

На престижную награду Golden Boy, которую в 2003 году основало итальянское издание Tuttosport, сначала претендовали 100 футболистов.

После трех циклов голосования среди своих читателей Tuttosport уже отсеял 60 претендентов.

На данный момент стартовал очередной этап голосования, в течение которого отсеется еще 20 претендентов.

Проголосовать за лучшего молодого футболиста можно на официальном сайте Tuttosport.